الإنجليزي جونجو شيلفي: الكرة الإماراتية في مرحلة النمو

كشف المدرب الجديد لفريق أرابيان فالكونز، الإنجليزي جونجو شيلفي، عن طموحه في قيادة الفريق إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى الإماراتي، مؤكداً في الوقت نفسه أن كرة القدم الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استمرار تطورها سيقود المنتخب الوطني إلى الظهور في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وينشط أرابيان فالكونز في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، ويعد من الفرق الطامحة للمنافسة على الصعود خلال الموسم الجديد.

واختار نادي «أرابيان فالكونز» شيلفي لقيادة الفريق الأول بعد أن خاض تجربة اللعب معه في الموسم الماضي، في خطوة تمثل إضافة جديدة لكرة القدم الإماراتية على المستوى الفني.

وينضم شيلفي إلى قائمة من الأسماء العالمية التي خاضت تجارب تدريبية في الكرة الإماراتية، من بينهم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، والإيطالي أندريا بيرلو، والإسباني أندريس إنييستا.

وفي حوار مع «الإمارات اليوم»، تحدث شيلفي عن تجربته وطموحاته مع أرابيان فالكونز، معرباً عن سعادته بالعمل في الإمارات، وقال: «كانت أوروبا محطة رائعة في مسيرتي الكروية، واستمتعت كثيراً بما حققته كلاعب، وسأظل ممتناً لكل ما قدمته هناك، وعندما جئت إلى الإمارات، انفتحت أمامي فرص جديدة، خصوصاً بعد دخولي مجال التدريب».

وأضاف: «كرة القدم في الإمارات تختلف قليلاً عن أوروبا والمستوى أقل نسبياً، لكنها تجربة رائعة، وأرى أن هناك تطوراً مستمراً».

وعن حياته في الإمارات، أوضح: «وجودي هنا لا يقتصر على كرة القدم فقط، فأنا منفتح أيضاً على مجالات أخرى، من بينها العمل الإعلامي».

وفي حديثه عن الكرة الإماراتية، قال: «لم تتح لي الفرصة حتى الآن لمتابعة المنتخب الإماراتي عن قرب، لكنني سأفعل ذلك، وأعتقد أن كرة القدم الإماراتية لاتزال في مرحلة النمو، وإذا استمر هذا التطور فلن يطول الوقت قبل أن نرى المنتخب الإماراتي حاضراً في البطولات الكبرى».

وحول مهمته الجديدة مع أرابيان فالكونز، أكد أن الهدف واضح، وقال: «سأتولى قيادة الفريق مدرباً رئيساً بعد أن لعبت معه في الموسم الماضي، وهدفنا هو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى».

وكشف شيلفي عن خطته لدعم الفريق خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: «سأحاول الاستفادة من علاقاتي في أوروبا لاستقطاب لاعبين قادرين على تقديم الإضافة للفريق».

وعن احتياجات دوري الدرجة الثانية الإماراتي، قال: «أعتقد أن تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية سيكون عاملاً مهماً في الارتقاء بمستوى المسابقة والانتقال بها إلى مستوى أعلى».

واستعاد شيلفي أبرز محطات مسيرته الكروية، قائلاً: «من أجمل ذكرياتي الفوز بكأس كارلينغ مع ليفربول، إلى جانب خوض أول مباراة لي مع منتخب إنجلترا».

وختم حديثه قائلاً: «أنصح أي لاعب في أوروبا بالقدوم إلى الإمارات، فهي مكان رائع للعيش، كما أنها توفر بيئة مناسبة لممارسة كرة القدم».

مسيرة طويلة

يمتلك شيلفي مسيرة طويلة في الملاعب الإنجليزية، إذ سبق له تمثيل أندية تشارلتون أثلتيك، وليفربول، ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب مشاركاته مع منتخب إنجلترا، وأكد في تصريحات سابقة أن انتقاله إلى الإمارات لم يكن بدافع البحث عن المال، وإنما لرغبته في توفير حياة أكثر استقراراً وأمناً له ولعائلته، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته داخل الكرة الإماراتية.