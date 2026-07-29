زيدان: تدريب المنتخب الفرنسي الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به

عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس، زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة، خلفاً لديدييه ديشان.

وقال زيدان، من مقر الاتحاد، عقب الإعلان الرسمي عن تعيينه، إن «تدريب المنتخب الفرنسي الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به».

وأضاف صانع ألعاب «الديوك» السابق، البالغ من العمر 54 عاماً: «إنه نوع من الاستمرارية، وحلم بطريقة ما».

وتابع زيدان الذي كان من دون منصب منذ عام 2021 بعد تدريبه ريال مدريد الإسباني: «تلقيت عروضاً خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية لتولي تدريب أندية، لكنني رفضتها جميعاً من أجل المنتخب الفرنسي».

ويتولى صانع الألعاب السابق مهمة خلافة زميله السابق ديشان، الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026، بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو: «سيكون زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة».

وأضاف ديالو: «اعتباراً من فبراير 2025، التقيت زين الدين زيدان، وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا».

ولم يُدرّب صاحب القميص رقم 10، الذي خاض 108 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، سوى ريال مدريد، وهو النادي الذي أنهى فيه مسيرته لاعباً، ثم تولى تدريبه في فترتين (2016-2018 و2019-2021).

وتُوّج «زيزو» بطلاً للعالم عام 1998 وبطلاً لأوروبا عام 2000، وقاد ريال مدريد إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018)، وهي أرقى مسابقة للأندية في القارة الأوروبية، في إنجاز غير مسبوق لمدرب، وكان تعيينه في هذا المنصب متوقعاً منذ فترة طويلة، بعدما طُرح اسمه مراراً خلال السنوات الماضية، ولاسيما في عامي 2018 و2022 قبل تجديد الثقة بديشان.

وسيُقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 سبتمبر.