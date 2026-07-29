رودري يخضع لعملية جراحية في الظهر

أعلن مانشستر سيتي، المنافس ‌في ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، أن لاعب خط الوسط، الإسباني رودري، خضع لعملية جراحية بسيطة في الظهر.

وكان الفائز ⁠بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم ‌بعدما قاد إسبانيا للفوز بها الشهر الجاري، يعاني من ألم ‌في ظهره قبل أن ‌يقرر في النهاية الخضوع لعملية جراحية.

وقال ‌مانشستر سيتي ‌في بيان: «كان لاعب خط الوسط يعاني ​من ألم ‌في ظهره ​منذ بعض الوقت، لكنه ⁠خضع الآن لعملية جراحية لمعالجة المشكلة، وسيبدأ بعد ذلك فترة ​قصيرة ⁠من ⁠إعادة التأهيل»، ولم يحدد النادي موعداً لعودة رودري.