5 ذكريات لا تنسى لزيدان في تاريخه في بطولة كأس العالم

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت الضوء على خمس مباريات لا تنسى لزين الدين زيدان في تاريخه بالبطولة الأهم والأكبر، كأس العالم.

وأشار تقرير لـ"الفيفا" بمناسبة الإعلان عن تعيين زيدان، اليوم الثلاثاء، مدرباً لمنتخب فرنسا خلفاً لزميله السابق ديديه ديشان الذي قضى مسيرة طويلة في قيادة الديوك على مدار 14 عاماً، إلى تسجيل زيدان لثنائية بضربتي رأس بعد ركنيتين من زميليه إيمانويل بيتي ويوري دجوركاييف في الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم 1998 ليمنح زيزو الديوك التقدم على البرازيل حاملة اللقب حينها، ويمهد الطريق نحو تحقيق فرنسا أول لقب عالمي بعد هدف ثالث سجله بيتي في الدقيقة 93.

وبعد ثماني سنوات، كاد زيدان أن يصعد إلى قمة المجد مجددا عندما سجل هدفا في مرمى إيطاليا بنهائي كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا بركلة جزاء سددها بطريقة استعراضية "بانينكا" في مرمى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

لكن إيطاليا أدركت التعادل بضربة رأس من المدافع ماركو ماتيراتيزي الذي كان سببا في حصول زيدان على بطاقة حمراء بعدما نطح النجم الفرنسي المدافع الإيطالي برأسية قوية في صدره بعد مشادة كلامية بينهما في منتصف الملعب، ليغادر زيدان آخر مبارياته في المستطيل الأخضر مطرودا، وبعدها يخسر المنتخب الفرنسي اللقب بنتيجة 3 / 5 بركلات الترجيح على الملعب الأولمبي في برلين.

وفي نفس البطولة، أبدع زيدان بأداء راق أمام البرازيل في دور الثمانية، وأخذ يتلاعب بنجوم السامبا كاكا ورونالدينيو ورونالدو بمراوغات مهارية، قبل أن يصنع هدف الفوز لزميله تييري هنري ليقود فرنسا للفوز 1 / صفر والتأهل للدور قبل النهائي.

وقبل إقصاء البرازيل، تألق زين الدين زيدان أيضا في إقصاء إسبانيا من دور الـ 16 في مباراة انتهت بفوز فرنسا بنتيجة 3 / 1 في هانوفر، ورد بقوة على عنوان لصحيفة ماركا الإسبانية التي قالت قبل المباراة "اليوم.. ستكون ليلة زيدان الأخيرة في الملاعب" وذلك بعد أسابيع من إسدال الستار على مسيرته مع ريال مدريد.

في هذه المباراة صنع زيدان هدفا لزميله باتريك فييرا، وأضاف بنفسه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وختم فيفا تقريره بالإشارة إلى أول مباراة لزيدان بقميص فرنسا في كأس العالم عندما شارك في الفوز 3 / صفر على جنوب إفريقيا في مونديال 1998 على ملعب "فيلودروم" معقل نادي مارسيليا حيث صنع هدفا لزميله كريستوف دوجاري، لتنطلق فرنسا وسط جماهيرها بقوة، وتجلس على العرش العالمي بعد انتظار دام 58 عاما.