"يويفا" يهاجم خطة "فيفا" لبيع 20% من حقوق إدارة كأس العالم لمستثمرين بينهم شقيق صهر ترامب

شن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، هجوماً فورياً على خطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الخاصة بتأسيس شركة برأس مال 20 مليار دولار لإدارة بطولة كأس العالم بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، بينهم شركة "ثرايف إيتيرنال" التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق صحيفتا "فاينانشال تايمز" و"تايمز أوف لندن".

وذكر يويفا في بيان له "إنها ليست ملكاً للاتحاد الدولي لكي يبيعها. لا أحد منا يمتلك كرة القدم".

وأوضح فيفا أن الشركة تستهدف جمع ما يصل إلى أربع مليارات و200 مليون دولار أواخر هذا العام لتمويل برامج التطوير، بناءً على تقييم أولي لأصولها بـ20 مليار دولار، من خلال اختيار مستثمرين على المدى الطويل يتملكون حصص غير حاكمة.

ويتعاون فيفا مع بنك "جي بي مورجان" في تنفيذ مخططه، وتضم قائمة المستثمرين شركة "ثرايف إيتيرنال" التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأسهمت بطولة كأس العالم 2026 في تعميق الروابط بين ترامب وإنفانتينو، الأمر الذي يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشار يويفا في بيانه "روح كرة القدم وإدارتها ليسا أصولاً للتداول، خاصة مع انعدام الشفافية بشأن المستفيدين مالياً".

ويضم فيفا في عضويته 211 اتحاداً وطنياً، ويشترط لتمرير هذا المخطط موافقة أغلبية الأعضاء، الذين سيتاح لهم فرصة الحصول على تمويل اختياري وفوري يصل إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد.

وقال إنفانتينو في بيان رسمي "يتعلق هذا الأمر بديمقراطية كرة القدم حول العالم"، لكن يويفا رد بالتأكيد على أنه يتعامل مع هذه المسألة بـ "جدية بالغة، ويجب على كل اتحاد وطني أن يفعل ذلك أيضاً".

وختم بيان يويفا "هذا يتجاوز الخطوط التي لا ينبغي للمؤسسات الحاكمة لكرة القدم عبورها أبداً".