رغم الموسم الصفري.. إيرادات ريال مدريد ترتفع 3.1%

أعلن ريال مدريد الإسباني أنه حقق إيرادات قياسية بلغت 1.221 مليار يورو (1.39 مليار دولار) خلال الموسم الكروي 2025-2026، رغم فشله في إحراز أي لقب.

وقال النادي الملكي في بيان "بلغت الإيرادات التشغيلية، باستثناء عائدات انتقالات اللاعبين، 1.221 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3.1 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة".

وأضاف "تجاوز ريال مدريد بذلك للمرة الأولى حاجز 1.2 مليار يورو، وهو رقم لم تحققه أي مؤسسة رياضية أخرى في العالم حتى الآن، ما يعزز مكانة النادي كصاحب أعلى الإيرادات في قطاع الرياضة".

وأوضح ريال مدريد أنه حقق أرباحاً صافية بعد الضرائب بلغت 26 مليون يورو (30 مليون دولار)، بزيادة 8 بالمئة مقارنة بموسم 2024-2025.

وساهمت الزيادة في الإيرادات من ملعب سانتياغو برنابيو المُجدد والتي ارتفعت بنسبة 11 بالمئة إلى 363 مليون يورو (413 مليون دولار)، إلى جانب عقود رعاية جديدة، في تعزيز الأداء المالي للنادي.

واستعان ريال مدريد الشهر الماضي بمدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو للاشراف عليه خلفاً لألفارو أربيلوا، وذلك بعد موسمين من دون التتويج بأي لقب كبير.

كما أبرم عدة صفقات خلال الصيف الحالي، من بينها البرتغالي برناردو سيلفا ومارك كوكوريّا المتوج مؤخراً مع إسبانيا بلقب مونديال 2026.

ووفق تقارير إعلامية، توصل النادي إلى اتفاق مع الجناح العاجي يان ديوماندي لضمه من لايبزيغ الألماني، فيما يُعد قائد المنتخب الإسباني ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي رودري من الأسماء المطروحة أيضا في إطار إعادة تشكيل الفريق.