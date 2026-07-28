وسائل إعلام: مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، إن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني سيعود لتدريب منتخب بلاده في ‌ولاية ثانية.

وأضافت أن ⁠ رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو أعلن عن التعيين خلال اجتماع لمجلس ‌الإدارة، قائلاً "مانشيني هو المدرب".

وسيحل مانشيني محل جينارو جاتوزو، ‌الذي استقال من منصبه ‌في أبريل نيسان ‌عقب خسارة ‌إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل ‌لكأس العالم، لتغيب ⁠بطلة العالم أربع مرات عن النهائيات للمرة ⁠الثالثة ⁠توالياً.

وقاد مانشيني (61 عاماً) إيطاليا للفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2021.