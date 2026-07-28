زيدان: تدريب فرنسا الشيء الوحيد الذي أردت القيام به

أكد مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان أنه انتظر خمس سنوات بعد مغادرته نادي ريال مدريد الإسباني لم يقبل خلالها بتدريب أي فريق آخر، كون تدريب المنتخب الفرنسي هو الشيء الوحيد الذي أراد القيام به.

وقال للصحافيين في مؤتمر تقديمه: "سترون أسلوبي قريباً. هذه اللعبة تحفزني، ‌كنت أرتدي القميص رقم 10، وما يحفزني هو تسجيل الأهداف".

وأضاف: "عشت 25 عاماً في إسبانيا، ⁠وتعلمون ما يعنيه ذلك. كنت قائداً على أرض الملعب. والآن أصبحت قائداً بفضل خبرتي". وأردف "الفوز في عام 1998 هو أفضل ما حدث لي على الإطلاق، الفوز مع زملائي في الفريق. قضيت تلك السنوات الأربع أو الخمس (الماضية) في انتظار ذلك اليوم. أنا متأثر؛ قد ⁠لا ترون ذلك، لكنني متحمس ⁠للغاية. أنا سعيد".

وتابع زيدان: "سأفعل ما أجيده. سأضمن الاستمرارية ‌لكي يواصل منتخب فرنسا تحقيق الانتصارات".