زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم، تعيين المدرب الوطني زين الدين زيدان، مديرا فنيا لمنتخب فرنسا، حتى عام 2030، خلفا لمواطنه ديدييه ديشان، الذي رحل عن منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026.

ولم يدرب زيدان أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني عام 2021، وقاد نجم خط الوسط الفريق الملكي للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018.

في المقابل، تولى ديشان تدريب المنتخب الفرنسي لمدة 14 عاما، واستقال من منصبه بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث اكتفى منتخب (الديوك) بالحصول على المركز الرابع في المونديال الأخير، عقب خسارته صفر / 2 أمام منتخب إسبانيا في الدور قبل النهائي، وهزيمته 4 / 6 أمام المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

وتوجت فرنسا بكأس العالم تحت قيادة ديشان عام 2018، وخسرت النهائي بركلات الترجيح عام 2022 أمام الأرجنتين، كما خسر المنتخب الفرنسي صفر / 1 أمام نظيره البرتغالي في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، التي استضافها على ملاعبه آنذاك.

وكان زين الدين زيدان /54 عاما/، صانع ألعاب المنتخب الفرنسي عندما توج بكأس العالم عام 1998، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية التي انتهت بفوز فرنسا 3 / صفر على البرازيل، وتألق بعد ذلك بعامين عندما فازت فرنسا ببطولة أمم أوروبا (يورو 2000)، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم عام 1998.

ووصف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، زيدان بأنه "أسطورة كرة القدم الفرنسية" في مؤتمر صحفي أقيم اليوم.

من جانبه، صرح زيدان في بيان صادر عن اتحاد الكرة الفرنسي: "لقد قلتها مرارا وتكرارا.. لا شيء أعظم من المنتخب الفرنسي. لذا، إنه لمن دواعي سروري، بل وشرف عظيم، أن أتولى تدريب هذا المنتخب. لكنها أيضًا مسؤولية كبيرة".

ولطالما تم اعتبار زيدان، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المرشح الأبرز لخلافة ديشان.

وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي ستكون بين يومي 25 سبتمبر/ايلول و5 أكتوبر/تشرين الأول القادمين، الظهور الأول لزيدان على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا.

وسيقود زيدان المنتخب الفرنسي خلال تلك الفترة في 4 مباريات ببطولة دوري أمم أوروبا، حيث يواجه منتخبي تركيا وإيطاليا، فيما يلعب ضد منتخب بلجيكا مرتين.