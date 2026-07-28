منتخب الناشئين يواجه قيرغيزستان تحضيراً لكأس آسيا

يُدشّن منتخب الناشئين تحت 17 عاماً مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام في صربيا، عندما يلتقي في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، منتخب قيرغيزستان على ملعب باليساديس الرياضي في مدينة زلاتيبور، وكان المنتخب بدأ معسكره في صربيا، يوم الجمعة الماضي، الذي يستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل، في إطار تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة إقامتها خلال الفترة من الثامن إلى 20 نوفمبر المقبل.

وسيخوض المنتخب أيضاً مباراتين وديتين أمام منتخب مونتينيغرو، يومَي 31 يوليو الجاري والثالث من أغسطس المقبل، وستُلعب المباراتان في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، من خلال هذا المعسكر، والمعسكر الأخير الذي أُقيم في دبي واستمر أربعة أيام قبل السفر إلى صربيا، إلى تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، والاستفادة من المباريات الودية، للوقوف على مستويات اللاعبين والوصول إلى التشكيلة المناسبة، لاسيما أن القائمة التي تم اختيارها تضم نخبة من أبرز المواهب. وتُعدّ المباريات الودية الثلاث في معسكر صربيا فرصة للجهاز الفني للدفع بأكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة والوقوف على جاهزيتهم.

يُذكر أن قائمة منتخب الناشئين ضمت 27 لاعباً، هم: عمار ياسر النصيرات، وإسماعيل صالح العلي، وفارس سعيد عتيق، وسلطان جوهر علي، وزايد سالم الحمادي، وميثم أحمد الغيلاني، وخميس إبراهيم سالم، وعمر سعيد روباري، وسلطان حمد العبدولي، وعبدالله سعيد البلوشي، وسهيل أحمد العزيزي، وكريستيان موجومباني، ومنصور محمد آل علي، وليث رمزي الدباس، وسالم جمال باني، وصلاح الدين أحمد أفيظي، وأحمد علي عيسى، ومايد حمد الفلاسي، وبنيامين أفغان، ومحمد بن صبيح، وحمزة سويد، وسالم فهد الظنحاني، وليف كوزنيتسوف، وريان درويش، ومحمد غانم المري، وسيف الله عمرو، وعمر أحمد سالم.