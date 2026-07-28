بيرلو: لم أعد مرشحاً لمنصب مدرب المنتخب الإيطالي

أعلن لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق ومدرب فريق يونايتد الحالي، أندريا بيرلو، أمس، أنه لم يعد ضمن المرشحين لمنصب مدرب منتخب بلاده لكرة القدم، بعدما كان الأبرز لتوليه، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب عقد مع شركة روسية، وسيرته الذاتية المتواضعة كمدرب.

وكتب بيرلو على «إنستغرام»: «علمت (أول من أمس) أنني لم أعد مرشحاً لمنصب مدرب المنتخب الوطني الإيطالي»، معتبراً أنه من «الضروري توضيح بعض النقاط».

وقال بيرلو في بيان مطول: «تابعت بمرارة شديدة النقاش الذي دار بشأن ترشيحي، وأشعر بالأسف لأن قراراً استند إلى معايير رياضية انجرف سريعاً إلى جدل عام، نُسبت إليّ خلاله نيات وأفكار لا تعكس شخصيتي».