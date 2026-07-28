اعتزال حَكَم نهائي كأس العالم السلوفيني سلافكو

أعلن الحكم السلوفيني، سلافكو فينتشيتش، اعتزاله رسمياً، بعد أسبوع واحد فقط من إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وتعرّض الحكم صاحب الـ46 عاماً لانتقادات واسعة بسبب تساهله مع أسلوب اللعب الخشن للمنتخب الأرجنتيني، خلال المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا 1-0، بعد التمديد لأشواط إضافية في نهائي المونديال، حيث شهدت المواجهة طرده للاعب الأرجنتين إنزو فيرنانديز.

وأكد الاتحاد السلوفيني، في بيان، أنه بعد مرور أسبوع على نهائي المونديال، أسدل فينتشيتش الستار على مسيرته التحكيمية.

ورغم الانتقادات، نال فينتشيتش جائزة أفضل حكم في كأس العالم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، إضافة إلى رابطة الحكام الإيطاليين التي تمنح «جائزة جيوليو كامباناتي» المخصصة لأفضل حكم في المونديال أو كأس أمم أوروبا.