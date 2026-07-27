بشكتاش ينسحب من مفاوضات ضم محمد صلاح

انسحب نادي بشكتاش التركي مؤقتاً من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق المتاح مجاناً في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال المدير الرياضي لبشكتاش، أوندير أوزين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح، تتعلق بحقوق الصورة بشكل غير مسبوق، لم يتم توفيره لأي لاعب من قبل".

وأوضح أيضاً "هناك سقف معين حدده رئيس النادي، وهناك أيضاً نسبة قانونية للعمولات، وتجاوزها سيورطنا في مشاكل قانونية، لذا تعاملنا بواقعية، وقررنا الانسحاب من المفاوضات، وعرضنا لضم محمد صلاح بالشروط التي حددناها يبقى قائماً".

وتابع "إذا وصلنا رد إيجابي بشأن هذا العرض، بإمكاننا حينها إتمام الصفقة، ومن غير الوارد أن نتقدم بأي عرض آخر، الأمر متروك لممثلي اللاعب الذين أخبرونا بأنهم يتفاوضون مع أندية أخرى، أما نحن لن نتراجع عن موقفنا".

وكشف المدير الرياضي لنادي بشكتاش بأنه عقد ثلاث جلسات، أولها جلسة مباشرة بينه وبين محمد صلاح لشرح مشروع النادي وقوام الفريق وأسلوب لعبه وأجواء النادي.

وأشار في ختام تصريحاته: "في اليوم التالي، اجتمع مدرب الفريق مع صلاح، وتحدثا سوياً عن الأمور الفنية والتكتيكية، لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية، تعثرت المفاوضات التي بدأت منذ 21 يوليو".

ورحل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بعد تسعة مواسم بقميص الفريق حقق خلالها العديد من الجوائز الفردية، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في 2020 و2025 ودوري أبطال أوروبا في 2019.