فيديو.. هدف كابرال يخطف جائزة الأفضل في مونديال 2026

تُوّج الهدف الرائع الذي سجله سيدني لوبيز كابرال لصالح منتخب الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين، ضمن دور الـ32، بجائزة Hyundai لأفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد تصويت الجماهير خلال الأيام الماضية.

وتفوّق هدف كابرال على هدفي الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبذلك، ينضم لوبيز كابرال إلى قائمة الفائزين بالجائزة، خلفاً لكل من ماكسي رودريغيز، ودييغو فورلان، وخاميس رودريغيز، وبنجامين بافارد، وريتشارليسون.