تعرف إلى قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في موسم المحترفين 2025-2026

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2025-2026، مع فتح باب التصويت اعتباراً من اليوم، ولمدة خمسة أيام، حتى الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إنه يحق لقادة ومدربي الفرق والإعلاميين والجماهير المشاركة في التصويت، الذي سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية، على أن يُكشف عن هوية الفائزين خلال الحفل السنوي المقرر إقامته 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

جائزة الكرة الذهبية

تضم أفضل اللاعبين: ماتياس بالاسيوس، وكودجو لابا، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو، وسفيان رحيمي (العين)، إلى جانب نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وثنائي شباب الأهلي يوري سيزار وجيليرمي بالا، وعمر خربين (الوحدة)، وطارق تيسودالي (خورفكان).

جائزة القفاز الذهبي

تضم أفضل حراس المرمى: خالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

جائزة القائد لأفضل مدرب

تشهد منافسة خماسية بين فلاديمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان)، وروي فيتوريا (الوصل)، ومارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

جائزة الفتى الذهبي

تمنح الجائزة لأفضل لاعب واعد تحت 23 عامًا كل من عبدالـكريم تراوري والحسين رحيمي (العين)، وفينيسيوس ميلو ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس (شباب الأهلي)، وعبدالله توري (النصر).

جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور

يتنافس عليها 23 لاعباً، بواقع ثمانية لاعبين من العين، هم: كودجو لابا، ورامي ربيعة، وماتياس بالاسيوس، وسفيان رحيمي، وأليخاندرو روميرو، وخالد عيسى، وعبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي، وستة لاعبين من شباب الأهلي، هم: يوري سيزار، وجيليرمي بالا، وحمد المقبالي، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس سيلفا، وثلاثة لاعبين من الجزيرة، هم: علي خصيف، ومامادو كوليبالي، وفينيسيوس ميلو، ولاعبان من الوحدة هما: عمر خربين، وزايد أحمد، إلى جانب نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وطارق تيسودالي (خورفكان)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعبدالله توري (النصر). كما تشمل الفئة جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

جوائز الإحصائيات

فاز بها هداف دوري المحترفين مهاجم العين لابا كودجو، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس رابطة المحترفين، التي فاز بها عبدالله توري لاعب النصر، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 23 عامًا، التي توج بها علي المعمري، إضافة إلى جائزة فريق الأحلام، التي تضم أفضل 11 لاعبًا في الموسم.

أما الفئة الثالثة فهي جوائز المعايير، وتشمل جائزة الحضور الجماهيري وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف.