بمرارة شديدة.. بيرلو يكشف عن تطورات صادمة في ملف ترشيحه لتدريب المنتخب الإيطالي

أعلن لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو اليوم الإثنين أنه لم يعد ضمن المرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم بعدما كان الأبرز لتولي المنصب، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب عقد مع شركة روسية وسيرته الذاتية المتواضعة كمدرب.

وكتب لاعب وسط ميلان ويوفنتوس السابق على "إنستغرام": "(لقد) علمت (أمس) أنني لم أعد مرشحاً لمنصب مدرب المنتخب الوطني الإيطالي"، معتبرا أنه من "الضروري توضيح بعض النقاط".

وبحسب الصحافة الإيطالية، كان من المفترض أن يُعيَّن بيرلو (47 عاما) هذا الأسبوع على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي الذي لا يزال يعاني من صدمة غيابه عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم (2018 و2022 و2026).

لكن اسم "المايسترو" السابق والمدرب الحالي لفريق يونايتد أف سي في دوري المحترفين الإماراتي قوبل بتحفظ إن لم يكن بدهشة في إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الإيطالي صعوبة في الخروج من أزمة غير مسبوقة.

وقال بيرلو في بيان مطول "تابعت بمرارة شديدة النقاش الذي دار بشأن ترشيحي"، معربا عن رغبته في توجيه الشكر إلى المدير الفني الجديد باولو مالديني ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو على "التقدير والثقة اللذين أبدياهما".

وأضاف "أشعر بالأسف لأن قرارا استند إلى معايير رياضية انجرف سريعا إلى جدل عام، نُسبت إليّ خلاله نوايا وأفكار لا تعكس شخصيتي".