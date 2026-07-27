7 ملايين إسترليني تقرب هيثم حسن من ارتداء قميص سيلتيك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي سيلتيك الإسكتلندي يقترب من التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح اللاعب أحد الأهداف الهجومية للنادي الباحث عن تدعيم صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن سيلتيك تقدم بعرض أول للتعاقد مع هيثم حسن بلغت قيمته نحو 3.4 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ريال أوفييدو رفضت العرض، في ظل تمسكها بالحصول على مقابل مالي أكبر نظير التخلي عن اللاعب.

ويسعى النادي الإسكتلندي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع أوفييدو، بينما تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يمثل الحد الأعلى لإمكانية رحيله عن النادي الإسباني.

وارتفعت أسهم هيثم حسن خلال الفترة الأخيرة بعد ظهوره بشكل مميز مع منتخب مصر، ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يصبح سيلتيك أحد أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

ويبلغ هيثم حسن 24 عامًا، وبدأ مسيرته في أكاديمية شاتورو الفرنسية، قبل الانتقال إلى فياريال الإسباني، وخاض عدة تجارب في الكرة الإسبانية مع أندية مثل سبورتينغ خيخون وبلد الوليد، ثم استقر مع ريال أوفييدو حيث قدم مستويات لافتة.

ويجيد اللاعب اللعب في مركز الجناح، ويتميز بالسرعة والمهارة في المواجهات الفردية، إضافة إلى قدرته على صناعة الفرص والتحرك بين الخطوط، وهي الصفات التي جعلته هدفًا لسيلتيك لتعزيز قوته الهجومية.

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون تجربة جديدة للاعب المصري في الملاعب الأوروبية، وانتقالًا إلى أحد أبرز الأندية في الدوري الإسكتلندي، مع إمكانية المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.