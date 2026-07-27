بعُمر 59 عاماً.. «الملك كازو» يسجل أول أهدافه منذ 4 سنوات

سجل ​نجم كرة القدم اليابانية، كازويوشي ميورا، أول هدف له في ​مباراة رسمية منذ نحو أربع سنوات، عندما هز الشباك وعمره 59 عاماً في المباراة التي سحق فيها فوكوشيما يونايتد فريق إيواكي فوروكاوا 7-0، ليتأهل للدور التالي من كأس الإمبراطور، أول من أمس.

وسجل ⁠ميورا المعروف بلقب «الملك كازو»، هدفه في الدقيقة 52 ليجعل النتيجة 5-0 لفوكوشيما، متوجاً انطلاقة مميزة داخل منطقة الجزاء بتسديدة من أول لمسة بعد تمريرة ‌من أحد زملائه، وعمره 59 عاماً و149 يوماً.

وأثار الهدف احتفالات بين زملائه في الملعب وعلى مقاعد البدلاء، قبل ‌أن يتم استبدال المهاجم المخضرم بعد ثلاث ‌دقائق.

وهذا أول هدف لميورا في مباراة رسمية منذ نوفمبر 2022، عندما سجل هدفاً لفريق سوزوكا بي.جي، المعروف حالياً باسم أتليتيكو سوزوكا، ​في مباراة خسرها الفريق أمام «​إف سي أوساكا» ضمن الدوري الياباني.

ويستعد ⁠الدولي الياباني السابق لخوض موسمه الاحترافي 42 (رقم قياسي)، بعد تمديد فترة إعارته مع فوكوشيما يونايتد المنافس ​في الدرجة ⁠الثالثة حتى ⁠يونيو 2027.

وانضم ميورا للنادي قادماً من يوكوهاما في ديسمبر، وخاض مع فوكوشيما ست مباريات ⁠خلال موسم 2026 المختصر.

وسجل ميورا 55 هدفاً في 89 مباراة مع ​اليابان، بعد أن شارك لأول مرة مع منتخب بلاده عام 1990، لكنه استبعد من تشكيلة الفريق في أول مشاركة بكأس العالم عام 1998 قبل أن ​يعتزل دولياً عام ‌2000.