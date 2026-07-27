إنتر ويوفنتوس يطاردان قائد وحارس توتنهام.. وقدوس يقترب من العودة

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع قائد فريق توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو، رغم تعقد الصفقة من الناحية المالية.

ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» عن المدير الرياضي لإنتر، بييرو أوسيليو، تأكيده وجود اهتمام ومفاوضات لحسم الصفقة، مع وجود خيارات أخرى مثل جون ستونز.

ومن المتوقع أن يوافق توتنهام على رحيل روميرو، الممتد عقده حتى 2029، في حال وصول عرض مناسب، علماً بأن المدافع البالغ 28 عاماً غاب عن نهاية الموسم الماضي لإصابة في الركبة، وشارك في 124 مباراة مع النادي سجل خلالها 12 هدفاً.

وفي سياق آخر، أوضح مدرب توتنهام روبرتو دي تشيربي أن سوق الانتقالات للنادي لم ينتهِ بعد، رغم التعاقد مع أندي روبرتسون وماركوس سينيسي ويان بول فان هيكي وساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز، مؤكداً سعي الإدارة إلى بناء فريق قوي.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن لوكاس بيرجفال في طريقه للرحيل عن توتنهام وسط اهتمام من نوتينغهام فورست ونيوكاسل. وأوضح دي تشيربي أنه سيتحدث مع اللاعب لإيجاد حل مناسب إذا رغب في الرحيل.

وأكد دي تشيربي اقتراب عودة المهاجم الغاني محمد قدوس للتدريبات بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته منذ يناير، بينما يتطلب وضع ديان كولوسيفسكي التقييم الحذر بعد غيابه موسماً كاملاً. من جانبه، يدرس يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع حارس توتنهام، جولييلمو فيكاريو، كخيار بديل للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، في ظل استبعاد الحارس من جولة توتنهام التحضيرية لإصابة طفيفة يتطلب تعافيه منها البقاء في لندن لأسبوع.