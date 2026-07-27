سواريز يقود إنتر ميامي للفوز السادس توالياً بالدوري الأميركي

قاد المهاجم الأوروغوياني المخضرم، لويس سواريز، فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على مضيفه مونتريال 1-0، وذلك في مواجهة شهدت الظهور الأول لزميله البرازيلي الجديد كاسيميرو، ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم (أم ل أس)، بينما لايزال النجم الأرجنتيني لميامي، ليونيل ميسي، غائباً لحصوله على الراحة بعد مشاركته في كأس العالم.

وسجل سواريز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81 مانحاً فريقه الفوز، بعدما تعرّض الدولي المكسيكي في صفوف ميامي، خرمان بيرتيراميه، لإصابة مروعة إثر اصطدام بالرأس.

وسقط برتيراميه على أرض الملعب وبقي بلا حراك بعد احتكاكه بالبوليفي إفراين موراليس، أثناء ارتقائهما للتنافس على الكرة.

وطلب لاعبو الفريقين المساعدة على الفور، وبعد تلقيه العلاج من الطاقم الطبي وتأخير طويل للمباراة، نُقل برتيراميه من أرض الملعب عن طريق سيارة إسعاف.

وقال المدرب الأرجنتيني لميامي، غييرمو أويوس لاحقاً، إن برتيراميه «بخير وواعٍ».

وأضاف: «أُبلغت عائلته بكل شيء، ولم نكن نعرف ماذا نفعل، فقد كان موقفاً بالغ الصعوبة».

وترجم سواريس بنجاح ركلة الجزاء التي احتُسبت إثر الحادثة، ورفع قميص برتيراميه احتفالاً بالهدف.

وواصل المهاجم السابق لليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، تألقه التهديفي، بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليصل إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى تسعة.

وخاض كاسيميرو الذي يمتلك 91 مباراة دولية مع البرازيل وأحرز خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، مباراته الأولى بقميص ميامي منذ انضمامه هذا الأسبوع من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيطر اللاعب البالغ 34 عاماً على إيقاع اللعب في خط الوسط طوال المباراة، لكن الفريقين عانيا ضعف اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وغاب ميسي وزميله الأرجنتيني رودريغو دي بول للمباراة الثانية توالياً، في أعقاب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولو الدوري الأميركي لكرة القدم، أول من أمس، إن ميسي لن يكون ملزماً بالمشاركة في مباراة كل النجوم الأسبوع المقبل. وحقق ميامي الفوز في مباراتيه منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم، رافعاً بذلك سلسلة انتصاراته إلى ستة توالياً، وأصبح على بُعد نقطتين فقط من ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية الذي خسر أمام أورلاندو سيتي 0-1.

كما انهزم شيكاغو فاير الذي سقط أمام ميامي 1-3 أمام «نيويورك سيتي أف سي» على ملعب يانكي ستايديوم، ليبقى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من دون أي فوز منذ انضمامه من برشلونة.

وسجل الأرجنتيني أغوستين أوخيدا ومواطنه نيكولاس فرنانديس ومالاتشي جونز أهداف نيويورك، بينما أحرز الكندي جويل واترمان هدف شيكاغو الوحيد.