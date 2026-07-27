إصابة غوميز تُعكّر بداية حقبة إيراولا مع ليفربول

قال مدرب ليفربول الإسباني، أندوني إيراولا، إن إصابة جو غوميز، خلال فوز فريقه الودي على سندرلاند، كانت «أسوأ خبر» في بداية عهده مع بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم لـ20 مرة، وكان إيراولا يشرف على أول مباراة له منذ قدومه من بورنموث خلفاً للهولندي المُقال من منصبه أرنه سلوت.

وشاهد المدرب الإسباني أهداف الإيرلندي الشمالي كيران موريسون، والمجري دومينيك سوبوسلاي، والإيطالي فيديريكو كييزا، والويلزي لويس كوماس، وهي تمنح ليفربول فوزاً على سندرلاند 4-2، أول من أمس، في افتتاح جولته بالولايات المتحدة في ناشفيل.

واضطر غوميز، الذي بدأ المباراة في قلب الدفاع، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة الثامنة، وزادت مغادرته المبكرة من مشكلات إيراولا الدفاعية، إذ لايزال الوافد الجديد، الفرنسي جيريمي جاكيه، يعود تدريجياً بعد معاناته مشكلات بدنية، فيما يواصل الإيطالي جوفاني ليوني التعافي إثر غياب طويل الأمد.