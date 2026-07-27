إصابة حَكَمة بارتجاج في المخ أثناء مباراة للذكور
ذكرت تقارير إعلامية أن حكمة كرة قدم تعرّضت لارتجاج في المخ، بعد أن سقطت على الأرض، إثر محاولتها فض شجار جماعي بين لاعبين ذكور، خلال مباراة ودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، أول من أمس.
ولم تتمكن الحكمة، ماتيلد دمونكيه، من استكمال المباراة عقب الحادث الذي وقع في ملعب شلوزبيرغ بمدينة فورباك شرق فرنسا، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد، واشتعل التوتر في الدقيقة 40 عندما اشتبك لاعبان من الفريقين عقب واقعة شد للقمصان، وسارع لاعبون آخرون للانضمام للاشتباك.
وأظهرت مقاطع فيديو أن دمونكيه سقطت على الأرض بعد محاولتها التدخل لفض الاشتباك، بعد تعرضها للضرب وسط الشجار.
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