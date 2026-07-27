إصابة حَكَمة بارتجاج في المخ أثناء مباراة للذكور

ذكرت ​تقارير إعلامية أن حكمة كرة قدم تعرّضت لارتجاج في ‌المخ، بعد ​أن سقطت على الأرض، إثر محاولتها فض شجار جماعي بين لاعبين ذكور، خلال مباراة ودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، أول من أمس.

ولم تتمكن الحكمة، ⁠ماتيلد دمونكيه، من استكمال المباراة عقب الحادث الذي وقع في ملعب شلوزبيرغ بمدينة فورباك شرق فرنسا، في إطار استعداد الفريقين ‌للموسم الجديد، واشتعل التوتر في الدقيقة 40 عندما ​اشتبك لاعبان ‌من الفريقين عقب ​واقعة شد للقمصان، وسارع ⁠لاعبون آخرون للانضمام للاشتباك.

وأظهرت مقاطع فيديو أن دمونكيه سقطت على الأرض ​بعد ⁠محاولتها ⁠التدخل لفض الاشتباك، بعد تعرضها للضرب وسط الشجار.