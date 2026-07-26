بعد خسارة منتخب بلاده.. أول ظهور لـ«ميسي»

ظهر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للمرة الأولى، مساء أمس السبت، بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، وذلك خلال حضوره مباراة بين نادي سنترال كوردوبا وليونيس دي روزاريو "الذي تديره عائلته".

ويُعد هذا الظهور الأول لميسي أمام وسائل الإعلام منذ نهاية المونديال، حيث رصدت الكاميرات النجم الأرجنتيني أثناء حضوره المباراة، في مدينة أرويو سيكو الأرجنتينية، القريبة من مسقط رأسه روزاريو.

يُشار إلى أن نادي ليونيس دي روزاريو، الذي تأسس في 2 يناير 2015، مملوك لعائلة ميسي، حيث يتولى شقيقه الأكبر، ماتياس ميسي، رئاسته.