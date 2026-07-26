هالاند يشعل حفل زفاف دوناروما برقصة «الفايكنغ» الشهيرة

أشعل النرويجي إرلينغ هالاند أجواء حفل زفاف زميله في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعدما قاد الحضور في أداء الرقصة الشهيرة المعروفة باسم «تجديف الفايكنغ».

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة «سكاي إيطاليا» أمس، مهاجم مانشستر سيتي وهو يضبط الإيقاع باستخدام طبلة، في حين كان الضيوف يؤدون حركات التجديف ويرددون هتاف «رو».

واشتهرت رقصة «تجديف الفايكنغ» خلال كأس العالم الأخيرة، بعدما ابتكرها مشجعو منتخب النرويج، قبل أن ينضم إليها اللاعبون عقب المباريات، في البطولة التي بلغ خلالها المنتخب النرويجي دور الثمانية.

وكان دوناروما، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، احتفل بزفافه على شريكة حياته أليسيا إليفانتي في بلدة فاسانو بجنوب إيطاليا، بحضور عدد من نجوم كرة القدم، يتقدمهم هالاند.