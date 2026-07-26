الكوري كانغ-إن لي ينتقل من سان جرمان إلى أتلتيكو

انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي كانغ-إن لي (25 عاماً) من باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الأخيرين، إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام، وفق ما أعلن الناديان. وقال نادي العاصمة الإسباني في بيان «توصّل أتلتيكو مدريد وباريس سان جرمان إلى اتفاق بشأن انتقال كانغ-إن لي الذي وقع مع نادينا حتى 30 يونيو 2031»، من دون الكشف عن قيمة الصفقة. ووفقاً لمصدر مطلع على المفاوضات، فإن قيمة الانتقال تقارب 40 مليون يورو من دون الحوافز. وسيغادر لاعب الوسط الهجومي باريس بعد ثلاثة مواسم أحرز خلالها 12 لقباً، بينها آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا.