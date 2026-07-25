أرسنال يستهدف التعاقد مع فينيسيوس جونيور

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بضم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير إعلامية أن أرسنال استفسر عن وضع اللاعب البرازيلي الدولي، والذي تبقى عام واحد في عقده مع ريال مدريد.

ومن المرجح أن صفقة فينيسيوس، الذي سجل 22 هدفاً مع ريال مدريد الموسم الماضي وأحرز أربعة أهداف مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم الأخيرة، لازالت في مرحلتها الأولية، حيث يرغب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال في التعاقد مع لاعب يبني عليه طموحات الفريق بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب دام أكثر من عقدين.

ويعد فينيسيوس خياراً مناسباً لأرسنال إلى جانب بعض الخيارات الأخرى في مركز الجناح مثل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ويان ديوماندي لاعب لايبزيغ الألماني وبرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحيط الغموض بمستقبل النجم البرازيلي مع ريال مدريد وذلك بعد عودة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى النادي الذي يرغب في الاستفادة مادياً من اللاعب بدلاً من رحيله مجاناً بعد عام.