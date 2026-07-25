رابطة الدوري الأميركي تعفي ميسي من مباراة كل النجوم الإلزامية

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون ملزماً بالمشاركة في مباراة كل النجوم الأسبوع المقبل، بعد تمثيله منتخب بلاده في مونديال 2026 لكرة القدم.

وكان نجم إنتر ميامي قد تعرض لعقوبة العام الماضي بسبب غيابه عن المباراة الاستعراضية السنوية التي تجمع أبرز نجوم الدوري الأميركي في مواجهة نجوم الدوري المكسيكي، وتُعد المشاركة في المباراة إلزامية عادة، باستثناء حالات الإصابة.

لكن كأس العالم أُقيم هذا العام في منتصف موسم الدوري الأميركي الذي توقف لمدة سبعة أسابيع، وأكدت الرابطة أن استثناءات كانت قد أُقرت مسبقا للاعبين الذين بلغوا المراحل النهائية من البطولة العالمية.

وجاء في بيان الرابطة "قبل انطلاق موسم 2026، اتفقت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم ورابطة اللاعبين على أنه بعد خروج اللاعب من منافسات كأس العالم، ستجري الأندية محادثات فردية مع كل لاعب لتحديد فترة الراحة المناسبة وجدول العودة إلى التدريبات والمنافسات".

وأضاف البيان "وانسجاما مع هذا الاتفاق، سيُعفى رودريغو دي بول وليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم للدوري الأميركي لعام 2026".