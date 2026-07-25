بايرن ميونيخ يكشف موقفه من بيع أوليسيه

أغلق نادي بايرن ميونخ بطل الثنائية المحلية في ألمانيا الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي مايكل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يحظى أوليسيه البالغ من العمر 24 عاما باهتمام العديد من الأندية خلال الصيف الجاري، أبرزها ريال مدريد الإسباني.

وأكد المدير الرياضي للنادي البافاري كريستوف فرويند حسم الجدل المثار في هذا الشأن مؤكدا أنه لا مجال للاستغناء عن الفرنسي الدولي وذلك بعد مباراة ودية انتهت بخسارة بايرن ميونخ بنتيجة 1 / 2 أمام فيسبادن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.

وقال فرويند لوسائل الإعلام عقب المباراة الودية التي أقيمت، السبت: "رحيل أوليسيه فكرة غير مطروحة إطلاقا، وسنكون سعداء بعودته مجددا لصفوف الفريق بعد انتهاء إجازته".

وأضاف: "أوليسيه سيكون ركيزة مهمة لنا في الموسم الجديد مثلما كان في الموسم الماضي".