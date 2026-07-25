صخرة دفاع منتخب مصر يخلع القميص ويعلن اعتزاله كرة القدم

أسدل أحمد حجازي قائد منتخب مصر والمدافع الدولي السابق الستار على مسيرته الكروية، معلنا اعتزاله كرة القدم رسميا بعد رحلة طويلة خاض خلالها تجارب بارزة مع أندية مصرية وأوروبية وعربية.

وأعلن حجازي قراره عبر حساباته الرسمية، مؤكدا أن اعتزاله يقتصر على كرة القدم كلاعب، بينما سيواصل ارتباطه باللعبة التي وصفها بأنها شغفه وحبه الأول.

وكتب المدافع الدولي السابق: "اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب، وليس اعتزال شغفي وحبي لها"، مضيفا: "شكرا لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحد، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي".

وأكد حجازي أن نهاية مسيرته داخل المستطيل الأخضر لا تعني ابتعاده عن عالم كرة القدم، قائلا: "رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة، بنفس الشغف، والطموح، والإصرار".

وارتدى حجازي قميص منتخب مصر لسنوات، وتولى شارة القيادة، وكان أحد أبرز عناصر الخط الخلفي للفراعنة في العديد من البطولات والاستحقاقات الدولية.