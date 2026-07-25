بايرن ميونخ يخسر أمام فريق من الدرجة الثالثة في أولى مبارياته الاستعدادية

خسر فريق بايرن ميونخ، بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد أمام فريق فيهين فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة الألماني بهدفين لهدف، اليوم السبت، بمناسبة احتفال فيسبادن بمرور مئة عام على تأسيسه.

وغاب عن صفوف الفريق البافاري العديد من نجومه الأساسيين الذين شاركوا مؤخراً في بطولة كأس العالم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من إبراهيم عتيق الله ولوكاس شلايمر، بينما أحرز توم بيشوف هدف التعادل المؤقت لبايرن ميونخ من ركلة جزاء.

واعتمد البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن في تشكيلته على العديد من اللاعبين الشباب إلى جانب ساشا بوي وجواو بالينيا اللذين عادا من فترتي إعارة ومن المتوقع رحيلهما عن النادي، في حين ينتظر أن يلتحق اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في المونديال، وفي مقدمتهم القائد الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسيه وجوشوا كيميش، بالتدريبات التحضيرية في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يبدأ بايرن ميونخ معسكراً تدريبياً في مقاطعة بافاريا يوم الاثنين المقبل كما يقوم برحلة إلى آسيا، قبل خوض غمار الموسم الجديد بمواجهة بوروسيا دورتموند وصيف البوندسليجا في مباراة كأس السوبر الألماني في 22 أغسطس المقبل.