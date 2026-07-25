الأهلي يشارك في «الكونفيدرالية» والزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد مشاركة فريقي الزمالك وبيراميدز في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا، والأهلي وزد في بطولة الكونفيدرالية.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم السبت أن مجلس الإدارة اعتمد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026 - 2027، حيث يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبوالعينين، وحمادة الشربيني، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه من بنود على المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد.

وأوضح انه تقرر تعيين عصام عبدالفتاح رئيسا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026 - 2027، على أن يتم عرض تشكيل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، وشدد أنه تقرر تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم.

كما أشار اتحاد الكرة إلى أنه تمت الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية، ونسبة البث التليفزيوني، وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026- 2027، مع الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الموسم الرياضي 2026 - 2027.