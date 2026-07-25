"بطل داخل وخارج الملعب" و"أب عظيم".. تفاعل واسع مع قصة كوكوريلا وابنه

حظي نجم المنتخب الإسباني مارك كوكوريلا بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن ابنه المصاب بالتوحد، وكشفه أن إطالة شعره لم تكن مرتبطة بالموضة، بل لتسهيل تعرّف ابنه عليه وسط آلاف الجماهير خلال المباريات.

وأثارت تصريحات كوكوريلا الأخيرة عن ابنه تعاطفاً كبيراً بين المتابعين، الذين أشادوا بموقفه، ووصفه كثيرون بأنه نموذج للأبوة والإنسانية، فيما تداول آخرون تصريحاته على نطاق واسع، مع أمنيات بالشفاء لابنه ماتيو.

ورأى متابعون أن قصة كوكوريلا مع ابنه تجسد أسمى معاني الأبوة والإنسانية، مؤكدين أن القصص الأكثر تأثيراً غالباً ما تبقى بعيدة عن عدسات الكاميرات. فكتب المتابع أحمد:

"وراء كل بطل قصة إنسانية لم ترها الكاميرات.. مشهد يختصر أسمى معاني الأبوة والإنسانية! تغطية العدسات لا تنقل دائماً سوى تفاصيل 90 دقيقة فقط من اللعب.. لكن المشاعر الحقيقية تتجلى في لحظات الصدق العائلي."

كما عبّر متابعون عن تعاطفهم مع كوكوريلا، معتبرين أن شعور العجز أمام مرض الابن من أصعب ما قد يمر به أي والد. وقالت المتابعة هبة الحمودي:

"مارك كوكوريلا تحدث عن ابنه المصاب بالتوحد وقال: «كنت أتمنى لو لم يكن لدي أي مال، مقابل أن يكون بصحة جيدة». جملة دي مش هيحس بيها إلا اللي ربنا اختبره في مرض ولاده، لما تبقى حاسس بالعجز قدام مرض ابنك، تتمنى إنك أنت اللي تعبان مش هو، وقد إيه اختبار صعب ربنا ما يكتبه على حد."

كما أشاد متابعون بموقف كوكوريلا، واختياره إبقاء شعره طويلًا من أجل ابنه ومنحه شعوراً بالأمان والطمأنينة، دون الالتفات إلى الانتقادات. فكتبت المتابعة ميسون:

"ليس كل الأبطال يرتدون شارة القيادة…

مارككوكوريلا أبقى شعره طويلًا ومبعثرًا، ليس من أجل الموضة، بل لأن ابنه المصاب بالتوحد يستطيع التعرف عليه بسهولة وسط آلاف الجماهير أثناء المباريات.

قد تبدو خصلة شعر تفصيلاً صغيراً، لكنها بالنسبة لطفل تعني الأمان والطمأنينة.

بعض الآباء… نعمة لا تُشترى، ولا تقدر بثمن."

أما المتابع محمد حلمي، فوصف اللاعب بقوله:

"كوكوريلا بطل في العالم الحقيقي وبطل في عالم كرة القدم."

ولم تقتصر التفاعلات على الإشادة بموقف كوكوريلا، بل امتلأت التعليقات أيضاً بالدعوات لابنه ماتيو بالشفاء، إذ كتب عبدالرحمن ذياب:

"الله يشفيه ويشفي كل مريض."