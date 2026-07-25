حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة

افتتح المهاجم المصري الواعد حمزة عبدالكريم شريط أهدافه مع الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما هز الشباك خلال مواجهة فريق يوروبا، وذلك ضمن تحضيرات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

ودفع المدرب الألماني هانزي فليك بالمهاجم الصاعد (18 عاماً) في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، ليترجم عبدالكريم ثقة مدربه سريعاً بتسجيل الهدف الثالث لـ"البارسا" بضربة رأسية رائعة عند الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، متوجاً أداءه المتميز في أول ظهور له مع الكبار.

وانتهى اللقاء بفوز برشلونة على فريق يوروبا، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 4-1.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في وقت سابق تفعيل بند شراء عقد حمزة عبدالكريم نهائياً، عقب فترة إعارة ناجحة بدأها في يناير الماضي قادماً من الأهلي المصري.

وقدم اللاعب مستويات لافتة مع فريق الشباب ببرشلونة، مسجلاً 6 أهداف وساهم بشكل مباشر في قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري المحلي، مما دفع الإدارة الفنية للإبقاء عليه والاستفادة من خدماته.