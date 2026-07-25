كلوب.. طوق نجاة المنتخب الألماني من الغرق

في مهمة إنقاذية وبعد سلسلة من الخيبات، عُيّن يورغن كلوب، أمس، مدرباً جديداً لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال بعد انتهاء المشوار في مونديال أميركا الشمالية 2026 عند حاجز دور الـ32.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت: «نحن سعداء للغاية بتمكننا من تقديم يورغن كلوب كمدرب جديد».

وأوضح نويندورف أن عقد كلوب سيمتد حتى صيف عام 2030، أي حتى موعد كأس العالم المقبلة في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تتضمن نسخة المئوية ثلاث مباريات في مونتيفيديو (الأوروغواي) وبوينس آيرس (الأرجنتين) وأسونسيون (الباراغواي)، كما أشار إلى أن العقد سيبدأ سريانه في 15 أغسطس.

بدوره، قال كلوب: «إنه لشرف كبير أن أجلس هنا»، مضيفاً: «إنها القمة المثالية لمسيرتي المهنية، ولحياتي، ولحياتي العملية. سأضع كل ما لدي من طاقة في خدمة هذه المهمة».

كما حذّر من أنه سيغادر منصبه إذا شنّت عليه الصحافة هجوماً في المستقبل، قائلاً «إذا قلتم غداً: (إنه سيّئ جداً)، فسأرحل».

وكان ناغلسمان استقال بعد أربعة أيام من الإقصاء على يد الباراغواي في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشغل ناغلسمان (38 عاماً) هذا المنصب منذ سبتمبر 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات لبحث الإخفاق الجديد.

وأبدى كلوب الذي كان مرتبطاً بعقد منذ مطلع 2025 حتى نهاية 2029 مع شركة ريد بول، بصفته مديراً عالمياً لعمليات كرة القدم، علناً رغبته بتولّي المهمة.

وجاء الضوء الأخضر من أوليفر مينتسلاف، رئيس ريد بول الذي عقد اجتماعاً مع مسؤولي الاتحاد الألماني للعبة بعد توصّلهم لاتفاق مبدئي مع المدرب.

وأكد نويندورف أن «كلوب أُعفي من عقده من دون مقابل انتقال، مقابل تبرع بقيمة مليون يورو فقط لمؤسسة (وينغز فور لايف) التابعة لريد بول، والمكرسة لأبحاث إصابات الحبل الشوكي».

وستكون سمات كلوب القيادية، وقدرته على استخراج أفضل ما لدى لاعبيه، مطلوبة لإيقاظ منتخب ألماني يعيش حالة من الجمود والصدمة.

وعانت ألمانيا في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم، إذ خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 ثم ودّعت نهائيات 2026 الموسعة من دور الـ32.

ومنذ خسارتها أمام فرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا 2016، لم تبلغ ألمانيا المربع الذهبي لأي بطولة كبرى، في عقد كامل غير مسبوق من الجفاف بالنسبة لمنتخب تُوّج أيضاً بطلاً لأوروبا ثلاث مرات (1972 و1980 و1996).

ويصل كلوب إلى قيادة المنتخب الألماني برفقة مساعديه المقربين منذ سنوات، بيتر كرافيتس وبيبين لايندرس. كما سيعمل إلى جانب رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب منذ خريف 2023 والذي سيبقى في منصبه حتى كأس أوروبا 2028.

وتنتظر كلوب تحديات عديدة، فالقائد يوزوا كيميش يحمل شارة القيادة منذ خريف 2024، لكنه تجاوز سن الـ30 وسيبلغ 33 عاماً خلال كأس أوروبا 2028. أما في مركز حراسة المرمى، فقد عاد مانويل نوير من اعتزاله الدولي لخوض تجربة أخيرة في كأس العالم وهو في الـ40 من عمره.

وفي المقابل، سيكون بمقدوره الاعتماد على جيل جديد من المواهب، يضم فلوريان فيرتس (23 عاماً)، وجمال موسيالا (23 عاماً)، وألكسندر بافلوفيتش (22 عاماً)، ولينارت كارل (18 عاماً)، ويوناس أوربيغ (22 عاماً)، وناثانييل براون (23 عاماً).

وستكون اختياراته الأولى تحت المجهر، ولن يطول الانتظار كثيراً، إذ من المتوقع أن يعلن قائمته الأولى في منتصف سبتمبر استعداداً لأربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية: أمام هولندا خارج الديار في 24 الشهر عينه، وأمام اليونان في 4 أكتوبر، إضافة إلى استضافة اليونان في أوغسبورغ في 27 سبتمبر، وصربيا في ميونيخ في الأول من أكتوبر.

وسبق لكلوب أن خاض تجارب تدريبية ناجحة مع ماينتس وبوروسيا دورتموند، قبل أن يتولى تدريب ليفربول في إنجلترا حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، منهياً 30 عاماً من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير 2024، أعلن أنه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015. ومنذ الأول من يناير 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفاً على الأندية التابعة للشركة النمساوية.

يورغن كلوب:

. إنها القمة المثالية لمسيرتي المهنية ولحياتي العملية.. سأضع كل ما لدي من طاقة في خدمة هذه المهمة.

. 2030 موعد انتهاء عقد كلوب مع ألمانيا بعد نهاية مونديال المغرب وإسبانيا والبرتغال.

. كلوب أُعفي من عقده مقابل تبرع بقيمة مليون يورو فقط لمؤسسة «وينغز فور لايف» التابعة لريد بول.