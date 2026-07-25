كين يستعد للتفاوض مع بايرن ميونخ لتجديد عقده

يستعد مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، هاري كين، لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد كين، قائد المنتخب الإنجليزي، في نهاية الموسم المقبل، لكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس، أن كين (32 عاماً) على علم بأن النادي ينوي تقديم عرض جديد له، ويتوقع أن تتطور المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وانضم كين إلى بايرن قادماً من توتنهام في 2023 في صفقة ذكرت التقارير أنها بلغت 86 مليون جنيه إسترليني.

وحقق اللاعب نجاحاً كبيراً مع بايرن، حيث ساعده في الفوز بلقبين للدوري الألماني، ولقب لكأس ألمانيا.

وسجل كين، الذي سجل ستة أهداف للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم الأخيرة، 146 هدفاً في 134 مباراة مع بايرن منذ انتقاله للفريق.

وعلى الرغم من رغبة بايرن في إبقاء اللاعب بتقديم عرض جديد له، فإن كين يواصل جذب أنظار أندية أوروبية وعالمية عدة. وأبدى برشلونة اهتمامه بقائد منتخب إنجلترا، في حين أعربت أندية في السعودية أيضاً عن رغبتها في ضم كين.