موهبة «لا ماسيا» تقترب من الجزيرة لمدة 3 سنوات

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن نادي الجزيرة اقترب من إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، ديفيد لاروبيا، نجم نادي ملقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، وموافقة النادي الإسباني على رحيل اللاعب.

وأوضحت شبكة «إي إس بي إن» الإسبانية، أن الجزيرة يسعى إلى تعزيز خياراته في خط الوسط بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، بعدما تفوق في سباق ضمه على ثلاثة أندية أخرى كانت تسعى إلى الحصول على خدماته، بينما لم يُكشف حتى الآن عن القيمة المالية للصفقة أو تفاصيل المقابل المادي.

وقالت: «من المنتظر أن يُوقّع لاروبيا عقداً لمدة ثلاثة مواسم مع (فخر أبوظبي)، في خطوة تعكس توجه النادي نحو استقطاب لاعبين في مرحلة عمرية مناسبة يمتلكون القدرة على تقديم الإضافة الفنية لمواسم عدة».

وأضافت: «يُعدّ ديفيد لاروبيا أحد أبرز عناصر ملقة خلال الفترة الماضية، حيث أدى دوراً مهماً في خط وسط الفريق، بفضل قدرته على الربط بين الخطوط، وصناعة اللعب، والتحرك المستمر في المساحات، إضافة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب رغم صغر سنه».

ووُلِد لاروبيا في مدينة سرقسطة الإسبانية عام 2001، وبدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة الشهيرة «لا ماسيا»، التي تخرّج فيها نجوم عدة، قبل أن ينتقل إلى صفوف ملقة عام 2021، بحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة والتطور.

وخاض اللاعب تجارب في مختلف الفئات السنية لبرشلونة، كما مثّل منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً، قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول في كرة القدم الإسبانية.

ومع ملقة، أصبح من الركائز الأساسية للفريق، وشارك في عدد كبير من المباريات في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث أثبت قدراته لاعبَ وسط يمتلك الرؤية، ودقة التمرير، والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب.

ويتميّز لاروبيا بقدرته على اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب، سواء كلاعب ارتكاز أو لاعب وسط متقدم، ما يمنح الجهاز الفني للجزيرة خيارات تكتيكية متنوعة.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات الجزيرة لإعادة بناء تشكيلته، وتعزيز قدرته على المنافسة محلياً، بعد موسم شهد رغبة النادي في العودة إلى دائرة المنافسة على البطولات، عبر استقطاب عناصر تجمع بين الخبرة الأوروبية والطموح، خصوصاً من الدوريات الإسبانية التي يمتلك لاعبوها سجلاً جيداً في التأقلم مع دوري المحترفين.

. لاروبيا خاض تجارب في مختلف الفئات السنية لبرشلونة، ومثّل منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً.