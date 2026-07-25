غوارديولا يرفض تدريب إيطاليا.. وبيرلو المرشح الأبرز

ذكر تقرير إعلامي، أن جوسيب غوارديولا، رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاجو، قال مطلع هذا الأسبوع، إن هناك مفاوضات أُجريت مع غوارديولا، الذي رحل عن تدريب مانشستر سيتي هذا الصيف بعدما قضى معه 10 أعوام، وأن هناك استثناءات يمكن اتخاذها في ما يتعلق بالراتب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس، أن غوارديولا أبلغ الاتحاد الإيطالي بأنه يعتزم المضي في خطته بالحصول على فترة راحة من كرة القدم، بما يتيح له الاسترخاء وقضاء وقت أطول مع عائلته، والسفر.

وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الإيطالي، إلى جانب عرضه راتباً ضخماً، منح غوارديولا عملياً حرية تشكيل طبيعة المنصب بالطريقة التي يراها مناسبة، في محاولة لإقناع أحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة بقيادة منتخب فشل في التأهل إلى ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، لكن غوارديولا، وبعد أن منح نفسه بعض الوقت لدراسة الموقف، قرر رفض العرض.

ويعني ذلك أن أندريا بيرلو، صانع ألعاب المنتخب الإيطالي السابق المدير الفني الحالي لنادي يونايتد إف سي الإماراتي، أصبح المرشح الأبرز لتولي مهمة قيادة المنتخب الإيطالي.