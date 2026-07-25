بعمر الـ 40.. مودريتش باقٍ مع ميلان لموسم إضافي

سيواصل النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، مشواره مع ميلان الإيطالي بعد التوصل لاتفاق من أجل تمديد عقده لموسم، وفق ما أعلن الأخير.

ويحتفل لاعب الوسط بعيد ميلاده الـ41 بعد أقل من شهرين، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار مع «روسونيري» حتى 30 يونيو 2027.

وانضم مودريتش إلى العملاق الإيطالي في 2025، مسجلاً هدفين في 37 مباراة خلال الموسم الماضي.

وقال ميلان في بيان: «أحد أفضل اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ كرة القدم العالمية، سيواصل الكرواتي رحلته بقميص روسونيري».

وبعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإيطالي إثر موسم مخيّب للآمال، أجرى ميلان تغييراً على جهازه الفني، مستعيناً بالمدرب البرتغالي روبن أموريم لخلافة لماسيميليانو أليغري.

كما تعاقد مع المهاجم البرتغالي غونسالو راموش قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي مقابل أكثر من 70 مليون يورو (80 مليون دولار)، إضافة إلى المدافع الإسباني ماريو غيلا من منافسه المحلي لاتسيو مقابل 30 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفرماركت».