دي يونغ يغيب أسابيع عن برشلونة للإصابة 

سيغيب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ عن فريقه برشلونة أسابيع عدة، بسبب تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلنه حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب برشلونة في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أكدت الفحوص التي أُجريت لفرينكي دي يونغ وجود تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى».

وأوضح برشلونة أن اللاعب (29 عاماً) «سيواصل علاجه تحت متابعة طبية خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لتطور حالته».

وأوضح فرينكي أنه أصيب في ركبته خلال مشاركته في كأس العالم.