الأهلي المصري يواجه برشلونة على كأس "خوان غامبر"

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم بشكل رسمي أن الفريق الأول سيواجه برشلونة ودياً يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان غامبر.

وأكد الأهلي المصري أنه تم الاتفاق مع نادي برشلونة العريق على إقامة مباراة لكرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل، ضمن النسخة الـ 61 من كأس "خوان غامبر".

وقال النادي إنه تم الاتفاق على المباراة خلال زيارة وفد ضم عضو مجلس إدارة النادي والشركة أحمد حسام عوض، والمدير التنفيذي للشركة نيرة علي، إلى إسبانيا.

وأوضح: "ناقش الوفد مع مسؤولي برشلونة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، في أجواء ودية تعكس العلاقة الطيبة بين الناديين".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز الحضور العالمي للنادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أكبر الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.