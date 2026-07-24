شعر كوكوريلا الطويل قصتان تثيران الجدل.. الأولى نجله والثانية أمه

ذكرت تقارير إعلامية قصة مؤثرة تزعم أن الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، قرر الإبقاء على شعره الطويل من أجل مساعدة نجله ماتيو، المصاب بالتوحد، على التعرف إليه بسهولة خلال المباريات، فيما ذكرت منصات أخرى أن والدته كانت تطيل شعره لأنها كانت تجد صعوبة في تمييزه أثناء مباريات كرة القدم، ولذلك كانت تتعرف إليه من خلال شعره الطويل.

وذكرت تقارير إعلامية أن كوكوريلا ترك شعره طويلاً من أجل أن يسهل تعرف ابنه ماتيو المصاب بالتوحد المولود عام 2019 عليه، وهو ما نفته منصات إعلامية أخرى كون اللاعب كان يمتلك شعراً طويلاً منذ بداية مسيرته

وقال كوكوريلا في مقابلة سابقة إن والدته كانت تطيل شعره لأنها كانت تجد صعوبة في تمييزه أثناء مباريات كرة القدم، ولذلك كانت تتعرف إليه من خلال شعره الطويل.

ومنذ ذلك الوقت، استمر كوكوريلا في الظهور بتسريحته الطويلة حتى أصبحت جزءاً من هويته وشكله المميز في الملاعب.