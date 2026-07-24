بوفون يرفض التواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا

ذكر تقرير إعلامي أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي لكرة القدم السابق، رفض عرضاً للتواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب "الأتزوري".

وأفادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن المدير التقني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني، تواصل مع بوفون لتقديم عرض له ليتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، لكن الحارس السابق درس العرض جيداً لكنه لا يرى أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى عالم كرة القدم.

وكان مالديني يرغب في الاستعانة بشخصية تحظى بشعبية كبيرة وتمتلك خبرة هائلة مع المنتخب الوطني، حيث يعد بوفون صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا، ومن بين آخر المتوجين معها بكأس العالم، كما أنه على دراية كبيرة بالجيل الحالي من اللاعبين وبطريقة العمل داخل المنتخب.

لكن الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن بوفون لا يرى أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى عالم كرة القدم.

وسبق لبوفون أن شغل منصب منسق المنتخب الإيطالي، لكنه استقال إلى جانب جينارو غاتوزو، المدير الفني، والرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، مباشرة بعد خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم في نهاية مارس الماضي، وهي الخسارة التي حرمت الأزوري من المشاركة في البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي.

ولم تتوقف بالكاد مسيرة بوفون تقريبا منذ احترافه كرة القدم عام 1995، حيث اعتزل اللعب في 2023 قبل أن يتولى أول منصب له مع المنتخب الإيطالي في وقت لاحق من العام ذاته.

ومنذ بداية أبريل، أصبح بوفون بلا عمل، ومن المتوقع أن يواصل في الفترة المقبلة قضاء المزيد من الوقت مع عائلته وأحبائه، إلى جانب مواصلة "الدراسة" استعدادا لمسيرة مستقبلية سواء في مجال الإدارة أو تولي منصب إداري.