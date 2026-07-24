إي إيه سبورتس تطرح أف سي 27 للطلب المسبق

أعلنت شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية لألعاب الفيديو، طرح لعبة إي إيه سبورتس إف سي للطلب المسبق حتى 31 أغسطس، مع إصدار اللعبة في مختلف أنحاء العالم في 25 سبتمبر 2026، بثلاثة نسخ جديدة هي: الستاندر، والألتمت، والألتمت بلس، مع اتاحة نسختي الألتمت والألتمت بلس في حال الطلب المسبق في 18 سبتمبر.

وتتوفر اللعبة لجميع أجهزة الألعاب المعروفة: بلايستيشين 4 و5، إكس بوكس إس وإكس وون، نيتيندو سويتش وسويتش 2، وأجهزة الكمبيوتر.

وأعلنت الشركة طرح اللعبة بثلاثة نسخ تبدأ أسعارها من 70 دولاراً للنسخة الستاندر، و100 دولار للنسخة الألتيميت، و150 دولاراً للألتيميت بلس.