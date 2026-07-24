الضرائب الأميركية تلاحق منتخب إسبانيا بعد الفوز في المونديال

قالت وسائل إعلام أميركية إن مكافأة الفوز بكأس العالم البالغة 50 مليون دولار التي حصلت عليها إسبانيا سوف تخضع لضريبة أميركية تصل إلى 30%.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" قبل انطلاق البطولة، لم ينجح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التوصل إلى إعفاء ضريبي شامل في الولايات المتحدة لجميع الاتحادات الوطنية المشاركة، فيما تختلف الالتزامات الضريبية بحسب الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة والدول المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات اللاعبين تظل خاضعة للضرائب الأميركية، مع إمكانية استفادة بعض المدربين وأعضاء الأجهزة الفنية من إعفاءات مرتبطة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وأشارت شبكة "فوكس" الأميركية إلى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالضرورة بالجائزة التي تحولها الفيفا إلى الاتحاد الإسباني، وإنما بما يحدث عند توزيع المكافآت على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

فاللاعبون الأجانب الذين يحققون دخلاً نتيجة نشاط رياضي داخل الولايات المتحدة قد يخضعون لقواعد الضرائب الأميركية على الدخل المكتسب هناك، وهو ما يجعل المكافآت التي يحصلون عليها بعد البطولة موضع تدقيق ضريبي، بحسب طبيعة الدخل وكيفية توزيعه والمدة التي قضاها كل شخص في الولايات المتحدة.