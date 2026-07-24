يورغن كلوب مدرباً جديداً لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، تعيين يورجن ​كلوب مدربا للمنتخب الوطني.

وتوجه مسؤولو الاتحاد ‌الألماني في وقت سابق من هذا الشهر إلى نيويورك لإجراء محادثات مع كلوب، رئيس قطاع كرة القدم العالمي ​في شركة رد بول، والذي عمل ​أيضا محللا لشبكة (ماجنتا تي.في) الألمانية طوال فترة ⁠كأس العالم في أميركا الشمالية.

وكان كلوب هو ​الخيار المفضل لخلافة يوليان ناجلزمان، الذي رحل بعد ​الخروج المفاجئ للمنتخب من دور 32 لكأس العالم أمام باراجواي غير المرشحة.