يورغن كلوب مدرباً جديداً لمنتخب ألمانيا لكرة القدم
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، تعيين يورجن كلوب مدربا للمنتخب الوطني.
وتوجه مسؤولو الاتحاد الألماني في وقت سابق من هذا الشهر إلى نيويورك لإجراء محادثات مع كلوب، رئيس قطاع كرة القدم العالمي في شركة رد بول، والذي عمل أيضا محللا لشبكة (ماجنتا تي.في) الألمانية طوال فترة كأس العالم في أميركا الشمالية.
وكان كلوب هو الخيار المفضل لخلافة يوليان ناجلزمان، الذي رحل بعد الخروج المفاجئ للمنتخب من دور 32 لكأس العالم أمام باراجواي غير المرشحة.
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