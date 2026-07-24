"كاف" يعلن عدم زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل حول عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا 2027.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توضيحا عبر موقعه الرسمي قال فيه:

"خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتيس موتسيبي، أكد أن كأس أمم إفريقيا 2027 ستجمع 24 منتخبًا وطنيًا"

"المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والتي تشير إلى العكس، غير دقيقة"

"ستقام كأس أمم إفريقيا 2027 في يونيو-يوليو 2027، وسيبدأ التصفيات في سبتمبر/أكتوبر 2026".

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقبلة بين شهري يونيو ويوليو 2027.