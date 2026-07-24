ضربة قوية لبرشلونة.. إصابة دي يونغ وغيابه 6 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونغ بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وجاء إعلان البارسا بعد خضوع لاعبه لفحوصات طبية عقب عودته من المشاركة مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، وسط تقارير صحافية تتحدث عن إمكانية غياب اللاعب لفترة طويلة تصل إلى ستة أشهر.

وأشار برشلونة إلى أن اللاعب سيواصل العلاج والخضوع للمتابعة الطبية، مع مراقبة تطور حالته خلال الأسابيع المقبلة.