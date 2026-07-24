الاتحاد الألماني يستعد لإعلان كلوب مديراً فنياً لـ «الماكينات»

يستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم يورغن كلوب بشكل رسمي في منصب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، اليوم.

وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحافي في مقره الرئيس بمدينة فرانكفورت، ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن تعيين كلوب في المنصب أمس، حيث لم تتضمن الدعوة الموجهة للمؤتمر اسم المدرب البالغ من العمر 59 عاماً، تشير التوقعات بشكل واسع إلى أنه سيكون المدرب الجديد للماكينات.

ونفى الاتحاد الألماني لكرة القدم التقارير التي أفادت بعقد اجتماع موسع، أمس، للمصادقة على تعيين كلوب مدرباً للمنتخب الأول، ليتحدد بدلاً من ذلك عقد اجتماع عبر الإنترنت قبيل المؤتمر الصحافي المقرر اليوم.

ومن المتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030، إذ أشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن كل المعطيات تؤكد أن كلوب سيصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، على أن تحصل شركة «ريد بول» النمساوية لمشروبات الطاقة، التي يشغل فيها كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية، على تبرع بقيمة مليون و140 ألف دولار كتعويض.

ويأتي استقدام كلوب في ظل حاجة المنتخب الألماني لمدير فني جديد، عقب رحيل المدرب يوليان ناجلسمان، إثر الخروج من دور الـ32 لكأس العالم 2026 بالخسارة أمام باراغواي، والتي شكلت الإخفاق المبكر الثالث على التوالي للمنتخب الألماني في البطولات الكبرى.

وسيكون أمام كلوب تسعة أسابيع للإعداد لمباراة ألمانيا المقبلة، ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب البلاد في بطولة دوري الأمم الأوروبية في 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا.