برشلونة يتعاقد مع أدييمي من بوروسيا دورتموند

تعاقد برشلونة الإسباني، أمس، مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو (33 مليون دولار)، تشمل حوافز إضافية محتملة، بحسب ما أفادت تقارير.

وقال برشلونة في بيان: «أصبح أدييمي لاعباً جديداً في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031». وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ 24 عاماً، الصفقة الثانية لبرشلونة، بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل. ويعزز أدييمي، المعروف بسرعته الكبيرة، والقادر على اللعب رأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة، بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.