النرويج تشكو «فيفا» للجنة الأخلاقيات

يستعد الاتحاد النرويجي لكرة القدم لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب الأميركي فولارين بالوغون في مونديال 2026.

وقالت رئيسة الاتحاد النروجي ليزه كلافينيس لصحيفة «ذا تايمز» إنها ستسعى للحصول على دعم مجلس إدارتها لتقديم الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا» بشأن حادثة «ما كان ينبغي أن تحدث»، ووضعت «اللعبة بأكملها في خطر». وكان الاتحاد النرويجي تقدم بشكوى رسمية، بسبب منح رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو جائزة السلام التي استحدثها الاتحاد الدولي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي خطوة قوبلت بسخرية واسعة.